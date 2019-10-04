جرائم عبر الإنترنت.. ضبط 105 قضية ابتزاز مادي خلال 10 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضبط 105 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال 10 أيام.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال 10 أيام عن ضبط 105 قضايا (تهديد وابتزاز، سب وقذف وتشهير، ملكية فكرية، اختراق وسرقة حسابات- انتحال صفة- نصب إلكتروني-ترويج لتجارة عملات لبيع أدوية مستوردة وأعضاء بشرية – أعمال سحر وشعوذة- سرقة حسابات إلكترونية- انتحال صفة)، عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي 105 صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد 105 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.