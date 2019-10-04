شركة استيراد حاولت تهريبها للخارج.. ضبط 40 ألف كتاب مُقلد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات 40 ألف كتاب منسوخ ومُقلد قبل تصديرهم لخارج البلاد.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية اعتزام (إحدى شركات الاستيراد والتصدير والنقل الدولي وتنظيم المعارض الدولية وشحن الكتب) تصدير شحنة كبيرة من الكتب المقلدة والمنسوخة الموجودة بمخزنها في المرج بالقاهرة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضُبط بداخله "800 طرد تحتوي على 40 ألف كتاب "مقلد، منسوخ" لدور نشر ومكتبات" معدة للشحن والتصدير إلى بعض الدول العربية، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم المطبوعات، وذلك لعدم وجود كشوف تعبئة خاصة بالمكتبات ودور النشر وعدم وجود تراخيص مزاولة مهنة.

وبسؤال "موظف بالمخزن" أفاد بأن المخزن تابع للشركة محل التحري، وأن مالكها متواجد خارج البلاد.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين.