"فرعونية ورومانية ويونانية".. ضبط 109 قطعة أثرية بحوزة عاطل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والأثار بأسيوط من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة القوصية وبحوزته 109 قطعة أثرية متنوعة كان يحاول عرضها للبيع على المواطنين.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط قيام "عاطل"، 45 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بحيازة بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 109 قطعة أثرية يشتبه في أثريتها عبارة عن "100" عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال، "8" تماثيل أشابتي من الحجر الجيري أزرق اللون بأبعاد مختلفة من 8 سم حتى 18 سم"، جعران من الحجر الجيري أزرق اللون بطول "4 سم تقريباً".

بمواجهته اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار، وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأثرية المضبوطات وأنها ترجع للعصور "الفرعونية، الرومانية، اليونانية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.