رغم التحذيرات.. ضبط تاجر بنصف طن من "سمك الأرنب السام" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط تاجر أسماك، وبحوزته 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق. تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، أكدت قيام تاجر أسماك، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بالاتجار في الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي "سمك الأرنب السام" والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق لاحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة العامة، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية الصادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة العامة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور حال استقلاله سيارة مُحملة بكمية قدرها 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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