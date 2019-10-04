أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي لمدير "VMZ" البلغارية: دورنا الأساسي تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي لمدير "VMZ" البلغارية: دورنا الأساسي تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، أتاناس بوجدانوف، المدير التنفيذي لشركة "VMZ" البلغارية، العاملة في مجال تصنيع الذخائر والوفد المرافق له بحضور الملحق العسكري الجوي والبحري لسفارة بلغاريا.

وجاء ذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع شركات الإنتاج الحربي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.



وخلال اللقاء تم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، والتأكيد على استراتيجية العمل بالوزارة في التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الانتاج الحربي ليشمل مجالات التصنيع للمعدات والعدد الإنتاجية، والمشاركة في تصنيع منتجات على قدر عالي من الجودة، وبسعر منافس باستخدام التكنولوجيا البلغارية والأيدي العاملة المصرية، كما تم استعراض إمكانيات شركات الإنتاج الحربي وخاصة العاملة في مجال إنتاج الأسلحة والذخائر كما تم بحث التعاون مع الشركة في تطوير اسلوب تصنيع الذخائر المختلفة التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بإنتاجها وكذلك التعاون لتصنيع أنواع جديدة من الذخائر.



ومن جانبه أعرب "بوجدانوف" عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات وإمكانيات تكنولوجية في مجال تصنيع الذخائر بجميع أنواعها، كما أبدى استعداده لفتح آفاقًا للتعاون لتمتد إلى مجالات التصنيع الحربي المختلفة وتعميق تكنولوجيا التصنيع من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر وكذا توفير التدريب للعمالة من أجل توفير مطالب الدول الأفريقية وإمكانية المشاركة في تصنيع معدات الإنتاج.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود الفنية من الجانبين لتحديد أوجه التعاون المشترك والعمل علي تنفيذها.