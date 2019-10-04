أخبار مصر | هل تشهد مصر سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة؟ الأرصاد الجوية تكشف مفاجآت وتعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تشهد مصر سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة؟ الأرصاد الجوية تكشف مفاجآت وتعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"شبورة شديدة، ارتفاع الحرارة، برودة ليلًا"، هكذا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، طقس الثلاثة أيام المقبلة "أي على مدار 72 ساعة" أيام "الجمعة، السبت، والأحد"، ولا يوجد صحة لسقوط أمطار نهائيًا على مدار الأيام المقبلة، وأشارت الهيئة إلى أنه في حالة وجود أي تغيرات في المناخ سيتم إخطار المواطنين من خلال الصفحات الرسمية للهيئة وعن طريق الإعلام المسموع والمقروء.

حالة الطقس اليوم في مصر "طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره"، هكذا تشهد محافظات ومدن مصر حالة الطقس اليوم الجمعة.

شبورة مائية شمال البلاد وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر الصغرى العظمى القاهرة 23 34 شبين الكوم 23 34 طنطا 22 33 دمنهور 20 32 الإسكندرية 20 32 بلطيم 19 32 مطروح 21 31 السلوم 20 32 سيوة 21 35 بورسعيد 24 29 دمياط 23 29 الزقازيق 21 34 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 34 العريش 19 30 رفح 19 30 رأس سدر 22 35 نخل 12 33 نويبع 21 33 طابا 22 31 كاترين 14 33 الطور 23 35 شرم الشيخ 24 35 الغردقة 23 35 مرسى علم 24 31 الفيوم 19 34 Advertisements بني سويف 19 34 المنيا 19 35 أسيوط 21 35 سوهاج 21 35 قنا 21 37 الأقصر 23 38 أسوان 24 40 أبوسمبل 24 38 الوادي الجديد 20 39 شلاتين 24 35 أبو رماد 24 35 حلايب 26 32 رأس حدربة 26 31

حالة الطقس غدا في مصر "طقس مائل للحرارة على شمال البلاد، حار على القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف ليلًا"، هكذا علقت الأرصاد الجوية عن طقس غدا السبت. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر السواحل الشمالية الغربية 31 22 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 20 الوجه البحري والقاهرة 35 23 جنوب سيناء والغردقة 36 25 شمال الصعيد 37 24 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 25

حالة الطقس الأحد في مصر وتشهد محافظات جمهورية مصر العربية، الأحد المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلاً. وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرص سقوط أمطار، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل في مصر السواحل الشمالية الغربية 28 22 السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29 20 الوجه البحري والقاهرة 33 22 جنوب سيناء والغردقة 35 25 شمال الصعيد 37 24 جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 25

الأرصاد الجوية: نتواصل مع المحافظات حالة حدوث أي طوارئ وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تتواصل مع المحافظين حالة حدوث أي طوارئ وتتابع الخرائط لحظة بلحظة، موضحًا أنه في حالة التوقعات بأي تقلبات مناخية يرسلون لكافة المحافظات لكي تأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة بالمحافظة، ولسرعة التعامل مع الأزمة حفاظا على سلامة المواطنين.

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