أخبار مصر | "الصحة": 117 وحدة لتسجيل الأسر في 5 محافظات بالمرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": 117 وحدة لتسجيل الأسر في 5 محافظات بالمرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء 117 وحدة لتسجيل الأسر وفتح الملفات بمحافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وهي: (الأقصر، السويس، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء)، والتي بدأت في الأول من أكتوبر الجاري في التسجيل وفتح الملف العائلي للأُسر بجميع الإدارات الصحية بالمحافظات الخمس دون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة تيسيرًا على المواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، أن المواطنين يتوافدون لليوم الثالث على التوالي على كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بالمحافظات الخمس؛ وذلك لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومي، موضحًا أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، إضافةً إلى الرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون ١٨ عامًا ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته بالمجان.

وأضاف "السبكي" أن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح إجراء الفحص الشامل الذي يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملي، وفحص أسنان مجانًا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلًا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أي أمراض في المجتمع المصري وفقًا لطبيعة تواجدها في المجتمع، ما يضمن خطة تحرك فعالة في هذا الإطار.

ومن جهته أكد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم تحديد الوحدات الصحية التي يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالي ١٨ نقطة تسجيل وهي: مركزا الكرنك الجديد، وصحة الأسرة، ووحدتا القباحي الغربي ونجع الخطباء بإدارة البندر، ووحدة البغدادي بإدارة البياضية، ووحدتا حاجر الأقالتة والطارف بإدارة القرنة، ووحدتا الزينية بحري والعشي بإدارة الزينية، ووحدتا منشية النوبة والضمان بإدارة الطود، ووحدتا الرزيقات قبلي والمحاميد بحري بإدارة أرمنت، ومراكز الدير وأصفون وحي القرية ووحدتا الشغب وكوميربإدارة إسنا.

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كما أشار الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إلى أنه تم تحديد الوحدات الصحية التي يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالي 13 نقطة تسجيل وهي: وحدتا طب أسرة المحروسة والسادات بإدارة الأربعين، ووحدات طب أسرة قرية عامر والشالوفة والمشروع وجينيفا بإدارة الجناين، ووحدتا طب أسرة 24 أكتوبر والرائد ومركز صحة أسرة الصباح بإدارة فيصل، ووحدات طب أسرة السلام2 وعرب العامرين والصفا بإدارة عتاقة ووحدة السويس بإدارة السويس.

فيما قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تحديد الوحدات الصحية التي يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالي 22 نقطة تسجيل وهي: مراكز طب أسرة السبع بنات والشهداء والشيخ زايد ووحدة طب أسرة طوسون بإدارة الإسماعيلية، ووحدات طب أسرة أبوصوير البلد والواصفية والسبع أبار الغربية بإدارة أبوصوير، ووحدات طب أسرة أبوخليفة والكيلو 14 والشهيد خيري بإدارة القنطرة غرب، ووحدات طب أسرة البعالوة الكبرى وأبوعاشور والظاهرية بإدارة التل الكبير، ووحدات طب أسرة سرابيوم وفنارة وكسفريت بإدارة فايد، وحدات طب أسرة السويدات والخفيج وتل ثمود بإدارة القصاصين، ووحدات طب أسرة التقدم والعبور وجلبانة بإدارة القنطرة شرق.

وفي ذات السياق قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم تحديد الوحدات الصحية التي يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالي 57 نقطة تسجيل وهي: الشلال ووغرب سهيل وكلابشة والكرو وغرب أسوان والمحمودية والمقلة والعلاقي والكوبانية وأبوالريش قبلي وصحاري بإدارة أسوان، ونجع ونس والجعافرة والشيخ ابراهيم الحربياب بإدارة دراو، وسبيل مكي ومنيحة وعزبة العرب والإسماعيلية وحجازة والعتمور قبلي والعتمور المستجد والكفور وجعفر الصادق وسلوا قبلي وعرب كيما ورعاية طفل والكاجوج بإدارة كوم أمبو، وابريم وقورتة ثالث والعلاقي ودابود ووادي العرب والدر وتنقالة والمالكي والكرامة وعنيبة بإدارة نصر النوبة، والمفالسة والمحاميد واللديد والعوينية والشراونة قبلي والنزل والشيخ علي بإدارة إدفو شرق، وعمرو بن العاص والعوضلاب والنخل والمريناب والرمادي بحري والوقادب ورعاية طفل إدفو وحاجر البلاليص والعكارمية والرمادي قبلي والغوالية والرقيقين وحاجر أبوخليفة والغنيمية بإدارة غرب إدفو.

فيما قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم تحديد الوحدات الصحية التي يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالي 7 نقاط تسجيل وهي: رعاية الأمومة والطفولة بطور سينا والمركز الحضري بالرويسات بشرم الشيخ والوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي برأس سدر المركزالحضري بأبوزنيمة والمركز الحضري بنويبع ووحدة السلام بالعريشية بمدينة أبورديس.