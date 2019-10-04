أخبار مصر | "التضامن": صرف أكثر من 50% معاشات أكتوبر في ثلاثة أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": صرف أكثر من 50% معاشات أكتوبر في ثلاثة أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف ما يزيد على 50% من إجمالى المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر والمحولة على منافذ صرف صندوقى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبريد، حيث بدأت عملية صرف المعاشات لما يزيد على 8 مليارات و18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار و17 مليون جنيه، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، ومكاتب البريد وكذلك البنوك، بمناسبة أعياد أكتوبر.

وأوضحت اللجنة المُشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف، أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى عصر أمس الخميس الثالت من شهر اكتوبر قد بلغت 3 ملايين 795 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب من 5 مليارات و943 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 551 ألف حركة صرف بقيمة مليار و11 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي ATM مليون و244 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية مليار و542 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات 390 مليون جنيه.

ويذكر أن إجمالي ما تم تحويله على البنوك قد بلغ 4 مليارات و37 مليون جنيها يتم صرفها إلى مليون و61 ألفا قائم بالصرف وهو ما يعد احد اهم اسباب ارتفاع عدد القائمين بالصرف.

وفى إطار توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، بمتابعة إنتظام عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر، قام محمد سعودى رئيس صندوق العديد من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث تم الالتقاء بعدد من أصحاب المعاشات والأستماع إلى آرائهم ومقتراحاتهم، مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف.