أخبار مصر | بتوجيهات "السيسي".. الحكومة تعلن تنفيذ المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" في 145 قرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوجيهات "السيسي".. الحكومة تعلن تنفيذ المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" في 145 قرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاثة لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائي للعرض على رئيس مجلس الوزراء والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى بحضور وزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة لبحث بعض المقترحات التى تساعد في تسريع تنفيذ المشروعات التي ستتم في القرى التى تم اختيارها وتلافي أي سلبيات.
ووجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتع المدني العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف، على أن يتم تنفيذ مشروع تكامل " 2 كفاية " الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة فى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.
وكما تم تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافي المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة في قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع القادم، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة فى المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة " حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا.