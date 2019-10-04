أخبار مصر | بتوجيهات "السيسي".. الحكومة تعلن تنفيذ المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" في 145 قرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوجيهات "السيسي".. الحكومة تعلن تنفيذ المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" في 145 قرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظو قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا ونائب محافظ أسوان في اجتماع ضمهم، على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية بموازنة دوواين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة حتى يتمكن المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج حياة كريمة المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر الماضي، وذلك طبقًا للأسعار الاسترشادية التي سيتم تحديدها.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاثة لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائي للعرض على رئيس مجلس الوزراء والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى بحضور وزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة لبحث بعض المقترحات التى تساعد في تسريع تنفيذ المشروعات التي ستتم في القرى التى تم اختيارها وتلافي أي سلبيات.

ووجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتع المدني العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف، على أن يتم تنفيذ مشروع تكامل " 2 كفاية " الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة فى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وكما تم تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافي المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة في قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع القادم، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة فى المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة " حياة كريمة " والتي أطلقها الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا.