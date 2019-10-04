أخبار مصر | "عاشور" يتواصل مع وزير الداخلية لمحاسبة المعتدين على محامي المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يتواصل مع وزير الداخلية لمحاسبة المعتدين على محامي المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل سامح عاشور، نقيب المحامين، مع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فور علمه باعتداء أحد ضباط قسم أول المحلة على المحامي أحمد رمزي أثناء سيره بسيارته في منطقة الحنفي في المحلة، وحدوث مشادة بينهما، انتهت باعتداء الضابط وأمين شرطة بالضرب على المحامي.

وأعلن "عاشور"، في بيان له، صباح الجمعة، أن وزير الداخلية قرر إيقاف الضابط وأمين الشرطة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم، كما أكد "عاشور"، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءت القانونية لمحاسبتهما جنائيا، حتى يحصل المحامي على حقه كاملا.

كما تواصل نقيب المحامين مع المستشار عماد سالم، المحامى العام لنيابات المحلة، في ذات التوقيت من أجل سرعة القبض على الضابط وأمين الشرطة للتحقيق معهما فور سماع أقوال المحامي أحمد رمزي المعتدى عليه.

,جاء ذلك عقب علم النقيب العام بتفاصيل الواقعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال نقيب محامي المحلة محمود درويش، وماجد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة عن المحلة.