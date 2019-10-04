مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 1207 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:



جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات: ضبط (1207) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مخزن لتجار الأسماك "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته (6) أطنان أسماك مملحة بوري، بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، استعدادًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخزن لتجار الأسماك "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2) طن أسماك مملحة، بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، إستعدادًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالكة مخبز بلدي بدائرة مركز شرطة ديرب نجم (بمحافظة الشرقية) لتصرفها فى (31،150 طن "دقيق بلدى مدعم") ببيعه في السوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز محققة من جراء ذلك أرباح غير مشروعة في استيلائها على أموال الدولة المخصصة للدعم.

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