مصر | ضبط 40 ألف كتاب منسوخ ومقلد قبل تصديرها لخارج البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 40 ألف كتاب منسوخ ومقلد قبل تصديرها لخارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية اعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير والنقل الدولي وتنظيم المعارض الدولية وشحن الكتب، تصدير شحنة كبيرة من الكتب المقلدة والمنسوخة الموجودة بمخزنها الكائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وضُبط بداخله ( عدد 800 طرد تحتوي على عدد 40 ألف كتاب "مقلد – منسوخ" لدور نشر ومكتبات ) معدة للشحن والتصدير إلى بعض الدول العربية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم المطبوعات، وذلك لعدم وجود كشوف تعبئة خاصة بالمكتبات ودور النشر وعدم وجود تراخيص مزاولة مهنة.



وبسؤال (موظف بالمخزن) أفاد بأن المخزن تابع للشركة محل التحرى، وأن مالكها متواجد خارج البلاد.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.