مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهم، وذلك على النحو التالي:



2 بندقية آلية.

3 بنادق خرطوش.

3 طبنجات.

26 فرد محلي.

21 طلقة مختلفة الأعيرة.

215 قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49433) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:



161 حكم جناية.

15421 حكم حبس جزئي.

2777 حكم حبس مستأنف.

24556 حكم غرامة.

6518 حكم مخالفة. 161 حكم جناية.15421 حكم حبس جزئي.2777 حكم حبس مستأنف.24556 حكم غرامة.6518 حكم مخالفة. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (116) قضية مخدرات بحوزة (123) متهما، ضُبط خلالها الآتي: Advertisements



كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 10،262 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6،800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،095 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 155 جرام).

كمية من مسحوق البودرة وزنت ( واحد كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 400 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 375 جرام).

عدد (2103) أقراص مخدرة.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (4) متهمين، إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (21) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (258) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين - دراجة نارية).



في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (25758) مخالفة مرورية، (127) قضية بيئة.

في مجال فحص السائقين:

فحص (78) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

في مجال ضبط قضايا المصنفات:

ضبط (29) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.