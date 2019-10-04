مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 34 قطعة سلاح ناري بحوزة 31 متهم، وذلك على النحو التالي:
2 بندقية آلية.
3 بنادق خرطوش.
3 طبنجات.
26 فرد محلي.
21 طلقة مختلفة الأعيرة.
215 قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49433) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
161 حكم جناية.
15421 حكم حبس جزئي.
2777 حكم حبس مستأنف.
24556 حكم غرامة.
6518 حكم مخالفة.
في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (116) قضية مخدرات بحوزة (123) متهما، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 10،262 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6،800 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،095 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 155 جرام).
كمية من مسحوق البودرة وزنت ( واحد كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 400 جرام).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 375 جرام).
عدد (2103) أقراص مخدرة.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (4) متهمين، إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.
في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (21) متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (258) دراجة نارية مخالفة.
في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين - دراجة نارية).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (25758) مخالفة مرورية، (127) قضية بيئة.
في مجال فحص السائقين:
فحص (78) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.
في مجال ضبط قضايا المصنفات:
ضبط (29) قضية مصنفات متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.