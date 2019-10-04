مصر | حملة تموينية تستهدف محال بيع الأسماك في الإسكندرية

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ضبط ( عدد 9 من أصحاب محلات الأسماك، وبحوزتهم (كمية قدرها 1،823 طن من الأسماك مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).
وتم سحب ( عدد 6 عينات أسماك متنوعة ) لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم التحفظ على كمية قدرها ( 42 كيو جرام من الأسماك الطازجة والمملحة).
وكما تم إعدام كمية قدرها ( 50 كيلو جرام من الأسماك المتنوعة ) بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من بعض محال الأسماك.
وتم تحرير عدد 13 محضر "عدم حمل شهادة صحية"، وتحرير 3 محاضر "عدم توافر الإشتراطات الصحية"، وتحرير عدد 3 محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.