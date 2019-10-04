مصر | حملة تموينية تستهدف محال بيع الأسماك في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة تموينية تستهدف محال بيع الأسماك في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملة تموينية مكبرة استهدفت محلات الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين بكافة أنحاء المحافظة، أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:



ضبط ( عدد 9 من أصحاب محلات الأسماك، وبحوزتهم (كمية قدرها 1،823 طن من الأسماك مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي).



وتم سحب ( عدد 6 عينات أسماك متنوعة ) لإرسالها لمعامل التحاليل بوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وتم التحفظ على كمية قدرها ( 42 كيو جرام من الأسماك الطازجة والمملحة).



وكما تم إعدام كمية قدرها ( 50 كيلو جرام من الأسماك المتنوعة ) بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من بعض محال الأسماك.



وتم تحرير عدد 13 محضر "عدم حمل شهادة صحية"، وتحرير 3 محاضر "عدم توافر الإشتراطات الصحية"، وتحرير عدد 3 محاضر "عدم الإعلان عن الأسعار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.