مصر | تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

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في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:



ضبط (5) قضايا تهريب ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع –هواتف محمولة– كمية من شرائط الحرير) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 482،138 جنيه. ضبط (5) قضايا تهريب ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع –هواتف محمولة– كمية من شرائط الحرير) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 482،138 جنيه. في مجال الأمن العام:

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



ضبط عدد (33) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، عدم حمل تحقيق شخصية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).



في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط عدد (1021) مخالفة مرورية متنوعة.

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في مجال تنفيذ الأحكام:



تنفيذ عدد (237) حكما قضائيا متنوعا. تنفيذ عدد (237) حكما قضائيا متنوعا. في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات":



ضبط عدد (7) قضايا متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

