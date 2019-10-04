مصر | ضبط تاجر بحوزته 500 كيلو من أسماك الأرنب السام المحظور صيده بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر بحوزته 500 كيلو من أسماك الأرنب السام المحظور صيده بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري والإتجار بالسلع مجهولة المصدر، فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام تاجر سمك - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بالإتجار فى الأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمى سمك الأرنب السام والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق لإحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة العامة، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية الصادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور حال إستقلاله سيارة مُحملة بكمية قدرها 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة والغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على نص عقوبة الغش التجاري والتى حددها قانون العقوبات على أن المتهم يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وتتم مصادرة المنتجات المضبوطة والتحفظ عليها، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والذي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده.

كما يتم إثبات هذه المضبوطات على لجنة صحية وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرارًا على الفور بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.