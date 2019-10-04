مصر | ضبط تاجر بحوزته 500 كيلو من أسماك الأرنب السام المحظور صيده بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر بحوزته 500 كيلو من أسماك الأرنب السام المحظور صيده بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور حال إستقلاله سيارة مُحملة بكمية قدرها 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة والغير صالحة للإستهلاك الآدمى، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على نص عقوبة الغش التجاري والتى حددها قانون العقوبات على أن المتهم يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف جنيه، وتتم مصادرة المنتجات المضبوطة والتحفظ عليها، وأنه من حق المتهم بعد ذلك اللجوء إلى محكمة الاستئناف كدرجة قضائية تالية، والذي من شأنها تخفيف الحكم أو إلغائه أو تأييده.
كما يتم إثبات هذه المضبوطات على لجنة صحية وإذا ثبت عدم صلاحيتها يتم اتخاذ قرارًا على الفور بإعدامها، ومن ثم إرفاق التقرير بمحضر التحقيقات، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.