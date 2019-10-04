مصر | تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة:

ضبط 48 سيارة بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية" لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات "وانبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط 4 مصانع، لإنتاج المواد الغذائية- سيارة، بإجمالى مضبوطات بلغت 5،826 طن من اللحوم والدواجن ومصنعاتها "غير صالحة للإستهلاك الآدمى- بدون بيانات- مجهولة المصدر- منتهية الصلاحية- الذبح خارج المجازر الحكومية".

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل: قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية.

وأسفرت جهودها خلال 72 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 121 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات إنبعاث أدخنة كثيفة.

في مجال ضبط المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة ضبط 4 مصانع لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية "دون ترخيص" لإستخدامها مواد مجهولة المصدر وتقليد علامات تجارية، بمضبوطات بلغت 40000 طن مواد خام ومنتج نهائى.

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وفى مجال ضبط قضايا الطب البيطرى ضبط 5 ثلاجات لحفظ مصنعات اللحوم وأسماك الجمبرى، 3 مصانع لإنتاج مصنعات اللحوم والدواجن والمواد الغذائية، بإجمالى مضبوطات بلغت 12،310 طن من اللحوم والدهون والدواجن ومصنعاتها وأسماك الجمبرى غير مدون عليها بيانات ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام الأدمى.

وفى مجال تأمين الإزالات تأمين تنفيذ 87 قرار إزالة لتعديات واقعة على منافع الرى والصرف بإجمالى 9194 مترًا، وكذا الأراضى الزراعية بإجمالى 31 قيراطًا و516 سهمًا.

فى مجال حماية البيئة والصحة العامة

ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع الأوانى المعدنية بمضبوطات بلغت (22500) قطعة معدنية لأوانى الطهى المغشوشة والمقلدة والمصنعة من معادن مجهولة المصدر والمنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

ضبط 6 مطاعم وعائمات سياحية لعدم وجود سجل الحالة البيئية وعدم التخلص الأمن من المخلفات الصلبة "القمامة" وعدم تقديم مايفيد التخلص الأمن من المخلفات الخطرة "زيوت الطعام المستخدمة فى عملية الطهى" وعدم تقديم مايفيد التخلص الأمن من المخلفات السائلة وعدم توفير مهمات الوقاية والسلامة والصحة للعاملين وإنتهاء رخصة المرسى وعدم وجود طاقم مدرب على خطة الطوارئ اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدنى.

ضبط 60 سيارة لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).