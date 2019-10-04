مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقته المواد البترولية من أنابيب شركة بترول ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لسرقته المواد البترولية من أنابيب شركة بترول ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الواسطى بمديرية أمن بني سويف، قيام بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد خطوط الغاز التابعة لإحدى شركات البترول، من خلال تركيب محبس على خط الأنابيب المار بقطعة أرض زراعية بحوض البركة قرية أبويط بدائرة المركز.