مصر | بـ"إعلان" و"حيلة القروض الميسرة".. سقوط تشكيل عصابي لنصبه على المواطنين بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"إعلان" و"حيلة القروض الميسرة".. سقوط تشكيل عصابي لنصبه على المواطنين بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث بريد غرب الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين عن طريق الإعلان على إحدى القنوات الفضائية من خلال أرقام هواتف "محددة" باستخدام مسميات لمؤسسات تمنح قروض ميسرة للراغبين بشرط تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية عن طريق مكاتب بريد "محددة".

وبفحص الأرقام المعلن عنها أمكن ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية) حال تواجدها بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل وقيامها بصرف 3 حوالات بريدية بقيمة 4400 جنيه، وبمناقشتها اعترفت بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالاشتراك مع شخصين آخرين مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وباستكمال الفحص تبين قيام المتهمين بصرف 369 حوالة بريدية بإجمالي مبالغ مالية (728,477 ألف جنيه) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.