مصر | "كنت أمر بضائقة مالية".. حبس خادمة لسرقتها شقة موظفة بالوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كنت أمر بضائقة مالية".. حبس خادمة لسرقتها شقة موظفة بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتها 30 ألف جنيه و2700 دولار من داخل شقة في منطقة الوايلي، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلي، مفادة بتلقيه بلاغا من "ر. ن"، 29 سنة، موظفة باكتشافها فتح نافذة شباك غرفة النوم وسرقة مبالغ مالية 500 درهم إماراتي، 2700 دولار أمريكي، 30 ألف جنيه مصري، وهاتف محمول من داخل الغرفة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة ووجود بعثرة بمحتويات غرفة النوم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها وتدعى ح ج، 28 سنة، والسابق اتهامها في 3 قضايا أخرهم 274 لسنة 2018م المعادي "سرقة مسكن"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجنى عليها وتدعى ح ج، 28 سنة، والسابق اتهامها في 3 قضايا أخرهم 274 لسنة 2018م المعادي "سرقة مسكن"، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها. وأشارت التحقيقات أنه بمواجهة المتهمة بالتحريات أقرت بها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحور المشار اليه، وأعترفت بأنها كانت تمر بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية داخل الشقة سكنها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها مستغلة طبيعة عملها كخادمة طرفها.



واستولت على المسروقات بأسلوب "المغافلة"، على فترات وأضافت بقيامها بفتح شباك غرفة النوم وبعثرة محتوياتها لإبعاد الشبهة عنها والإيهام بقيام أحد الأشخاص بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق"، تم بإرشادها ضبط الهاتف المحمول، المستولى عليه بمسكنها وضبط مشغولات ذهبية عبارة عن 2 خاتم - دبلة - سلسلة - 3 حلق، 2 شاشة LCD - جهاز تكييف، والتي أقرت بشرائهم من متحصلات الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمتها بالسرقة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.