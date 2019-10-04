شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات جريئة: الاغتصاب الزوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يا سيدتى أنا إمراة عادية، عادية جدا ليس في حياتى أي بطولة، إلا إذا اعتبرت صبرى على خيانة زوجى وتربيتى لأولادى صمود أو تحدى من أي نوع.

أنا موظفة بسيطة وزوجة «تاجر» يحمل مؤهلا جامعى، ومن أسرة متدينة مثل أسرتى، تزوجنا بشكل تقليدى «زواج صالونات»، وإشترطت عليه أن أظل بعملى لأنه يوفر لى دخلا أساعد به أمى المريضة.. ولم يعترض، وجرت بنا السنين سريعا وأنا أنجب طفلا ثم الطفل الثانى، وأحصل على أجازة من عملى حتى يكبر الطفل ثم أعود لعملى.. وما بين تربية الأولاد وأعمال المنزل كنت مشغوله ومنهكة القوة لا أحتمل المزيد من الأعباء وكانت تجارة زوجى تتوسع وإزدادا ثراءا وبدأ يطالبنى بترك العمل ولم تكن هذه هي المشكلة.. لكنى بدأت ألاحظ تصرفات غريبة عليه، بدأ يعود المنزل متأخرا وعلى الأغلب يكون مخمورا ثم يطالبنى بحقوقه الزوجية!.

قطعا لم أكن نسيت أنوثتى لكنى كنت أفتش بين ملامحى عن إنسانيتى، كنت أكره أن يأخذ ما يسميه «حقا» بهمجية شديدة فيما يشبه «الإغتصاب».. دون أن يفكر للحظة إن كنت مهيأة لإستقباله أم لا.. دون أن أكون في حالة «إثارة جنسية»، وغالبا ما أكون منهكة من العمل ،في المنزل وخارجه، ومن مراعاتى اليومية لوالدتى.. طلبت منه أن يوفر لى «مساعدة» في المنزل فقال لى أن البديل أن أدفع أجرها من راتبى أو أتخلى عن عملى.. وبالقطع لم أشأ أن أطالبه بتوفير ما يلزم والدتى من ماله الخاص.

إزداد نفورى منه بعدما إكتشفت خيانته المتكررة لى، وكنت أعرف من الأهل والجيران ومن يعملون معه في تجارته، كانت نظرات الجميع إلى تجرحنى.. تتهمنى بالخضوع والضعف والتفريط في كرامتى.. لكنه لم يقدر صبرى ولا أدرك أنه ذبح كرامتى إرضاءا لفحولته.. ومع تكرار خيانته أصبحت أخاف أن ينقل لى الأمراض فإزدادت كراهيتى لمعاشرته حتى أصبحت أختبئ في غرفه إبنتى لأنام معها.

لكنه كان يوقظنى كحيوان مسعور، ويمزق ملابسى بعنف، ويهجم على كالثور، حتى أخرج من بين يديه بجروح وسجحات كمن تعرضت لضرب مبرح وليس لمعاشرة جنسية !.

حتى كرهت جسدي، وكرهت جنسي ونوعي وأنوثتي، وكرهته.. كرهت رائحة عرقه وتفاصيل جسده، أصبحت أراه قبيحا.. وأصبح الجنس في حياتى «عقوبة» على ذنب الاستمرار في زيجة لا تطاق.. لكنى كنت أصبر نفسي دائما بأننى أربى أولادى حتى يتزوجوا وأن الأب كلما زاد إنحرافه إزدادت مسئوليتى عن تماسك البيت.. وأتصور أننى أصبحت في حالة «إكتئاب» مرضى وليس إكتئاب المرفهين من الطبقات العليا في المجتمع.

أنا لم أطلب من زوجى أن يكون «قديسا» ولا أن يتخلى عن شهواته، لكن كل ما أطلبه أن يتعامل مع رغباته بإحترام أن يتفهم طبيعة الأنثى أو على الأقل يتوب عن نزواته لأسلم جسدى إليه عن حب بعدما أصبحت أستسلم له خوفا وذعرا.

للأسف لم أستطع البوح بمشكلتى لأى إنسان، فحياتى خالية من الأصدقاء، وأمى من جيل آخر لا يتفهم حساسية موقفى ولا أريد أن أزيدها هموما.. وأخيرا قررت أن أذهب لطبيبة أمراض النساء والتوليد التي قامت بتوليدى لأستشيرها، ظننت أننى ربما أعانى مشكلة جسدية تسببت في كراهيتى لممارسة الجنس معه.

للأسف لم تجد الطبيبة أي مشكله صحية، وحاولت أن تبرر لى بأن «الخيانة» تحولت إلى حاجز نفسي بينى وبينه.. وأن خوفى منه أفقدنى الرغبة فيه.

الآن لا أعرف كيف أتصرف، هل أستسلم كل مرة لعملية الإغتصاب.. أم أعترض؟.. إنه يقدم لى ألف حجة من الشرع والقانون لألبى رغباته.. لكنه لم يسأل نفسه ولا مرة عن حقوقى أنا في الشرع والقانون.. يا سيدتى: «الطلاق» هو آخر إختيار لدى فكيف أتعامل مع هذا «الوحش البشرى»؟.

يا صديقتى:

للأسف المرأة في المجتمعات الشرقية تسدد وحدها فاتورة إنعدام «الثقافة الجنسية»، تماما كما تسدد فاتورة أنوثتها، وتدفع صاغرة ثمنا باهظا لجهل البعض بالشرع وإتخاذه ذريعة لإغتصاب الزوجات في الفراش.. وهو أمر ترفضه كافة الأديان السماوية.. لكنه للأسف يحدث لآلاف السيدات في مصر وفى مختلف الطبقات الإجتماعية.

نحن أيضا نعيش في «منظومة إجتماعية» تبرر خيانة الرجل وتعتبرها دليلا على الفحولة، ويتباهى بها معظم الرجال حتى ولو كذبا.. ربما لهذا عرف المحيطون بك بخيانه زوجك لك.

عموما، ليس المهم إطلاقا نظرة الناس إليك، ما دمت تحافظين على بيتك وتربية أولادك وتراعين الله في والدتك.. المهم هو رفع المعاناة «الجسدية» التي تعيشينها في كل معاشرة جنسية تتحول إلى ساحة حرب.

كنت سأطلب منك زيارة طبيبة متخصصه في أمراض النساء، لكنك فعلت بالفعل، لكن تبقى مسأله «الإثارة» هي العامل الأهم في تهيئة المرأة لإستقبال الرجل وتحويل اللقاء من عملية مؤلمة إلى «متعة» أو «لذة» بالمعنى المباشر.

الواضح أن زوجك الذي يتغنى بالشرع لا يعرف كيف يقدم لنفسه، ولا كيف يثير أحساسيك ليصبح الجنس مثل رقصة «التانجو» وليس حلبة مصارعة.. ويهمنى هنا أن تعلمى أنه كلما زاد نفورك ومقاومتك كلما زاد إحساسك بالألم.. ليصبح «الإغتصاب كامل» بمعنى أنه يغتصب كرامتك وحريتك وإنسانيتك قبل أنوثتك.. فتخرجين كل مرة بجرح نفسي لا يجد طريقا للشفاء.

سأقترح عليك أصعب الحلول، رغم أنى لا أعرف أعمار الأولاد، إلا أنهم بالقطع قل إعتمادهم عليك، حاولى قدر الإمكان أن تجلسى معه «جلسة مصارحة» وتطلبى منه أن يكف عن خيانتك لأنها بالفعل أهم حاجز يقف بينكما، وأطلبى منه أن يسهر معك ويداعبك نفسيا وجسديا قبل الذهاب للفراش، هدديه بترك المنزل إذا كرر إغتصابك في الفراش.. وأطلبى منه أن يوفر لك مساعدة بالمنزل حتى لو ساهمت في أجرها.. وبعدها حاولى أن تبدأى من جديد.

عليك أن تعودى إلى أيام زواجك الأولى، كيف كنت تتهيأ للقاء، حاولى إستعادة نفس الحماس والشغف وأن تقنعى نفسك به، حاولى إيقاظ «الشهوة» التي إنطفأت وذكرى نفسك دائما بأن كل أنثى لها إحتياجات بيولوجية.. وأن من حقك الإستمتاع جنسيا مع زوجك ليكون بداخلك «رغبة مؤجلة» للحظة اللقاء.. فجزء من ثقافة المجتمعات الشرقية أن المرأة «مفعول بها» وليس من حقها أن تطلب.. وأنها مجرد أداة لإمتاع الرجل وهذه نظرية خاطئة تماما.

حاولى أن تصالحى جسدك وأن تحبينه من جديد، وأن تستعيدى أنوثتك التي قتلها، وحاولى أيضا «الترفيه» عن نفسك قليلا ولو بأخذ أجازة من العمل والخروج في نزهات مع الأولاد.. فما تعيشنه من تعذيب ورعب كفيل بإحداث شرخ نفسي أو إكتئاب.. والإكتئاب يقتل الرغبة الجنسية لدى المرأة لأنه يزيد من إفراز هرمون «البرولاكتين».

قد أراسلك –ياعزيزتى- على البريد الالكترونى، فالبعض يعتبر الحديث عن «الإرتواء الجنسي» للمرأة عار.. وأن قدرها هو التعرض للإغتصاب الزوجى الممنهج بالفهم المغلوط للشرع وللدين.

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