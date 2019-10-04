شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يترأس اجتماع لجنة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة الاستشارية المُشَكلة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بعد تعديل بعض أحكامه، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019، في شهر أغسطس الماضى.

حضر اجتماع اللجنة، ممثلى وزارات الدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، وهيئات الرقابة الإدارية، والثروة المعدنية، والمساحة العسكرية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل الغرفة للتعدين، وممثلى المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وقال «الملا»، خلال الاجتماع، إنه يتم العمل على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤدى إلى تلافى كافة السلبيات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعدينى ويساعد في تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانونى متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية في الوقت ذاته.

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وأشار الوزير إلى أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين آلية لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الاعمال، مشددا على سرعة إجراء حصر جميع المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن أعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالى، مع اتخاذ الإجراءات التي تيسر تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة العمل التعدينى لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة حفاظا على حقوق الدولة وايرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر.

وأضاف أن اللائحة ستعمل على تحقيق المرونة التي يهدف اليها قانون التعدين بعد تعديله بحيث يسهل مواكبة أي تغيرات أو مستجدات في النشاط التعدينى، مشددا على ضرورة توافر الوضوح الكامل في بنود اللائحة لكافة الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين بما يسهم في إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التي تعرقل عمل المستثمرين، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة في تحقيق اهداف الدولة للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.

وأكد الوزير أن زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية هدف رئيسى تعمل الوزارة على تطبيقه من خلال اللائحة التنفيذية وإعطاء أولوية وتشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية بدلا من تصديرها خاما بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية ويوفر منتجات وسيطة ونهائية يحتاجها السوق المحلى، لافتا إلى أنه سيجرى وفقا للائحة وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية تتضمن مناطق تواجد الخامات وفرص إقامة صناعات تحويلية جديدة من الخامات المنتجة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على عدة مسارات لتطوير كافة الجوانب الخاصة بممارسة النشاط التعدينى وذلك بالتوازى مع الإصلاحات التشريعية الجارية من اجل زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى بما يتوافق مع الإمكانيات التعدينية التي تزخر بها مصر خاصة مع وجود مزايا تنافسية كبيرة لمصر في صناعة التعدين مثل البنية التحتية المتنوعة والممتدة في كافة أنحاء البلاد والكوادر البشرية المدربة، والتى تعد عاملا بالغ الأهمية في الانطلاق بالأنشطة التعدينية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع استشارى عالمى على تحديث النظم المالية والنماذج الاستثمارية المتبعة تماشيا مع افضل النظم العالمية في هذا المجال بما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر.