فيديو معلوماتى.. صوتك مسموع.. شكوتك بـ 4طرق واعرف نتيجتها فى البيت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التنمية المحلية منذ عام مبادرة لتلقى شكاوى المواطنين من كل المحافظات من خلال 4 طرق تحت اسم "صوتك مسموع"، وتلقت المبادرة حتى الآن ما يزيد عن 72 ألفا و732 رسالة منها 18 ألفاً و687 شكوى، وتم حل 18 ألفا و42 شكوى بنسبة 96.5% وجارى العمل على حل باقى الشكاوى. وخلال الفيديو التالى نوضح طرق توصيل صوتك للمسئولين مهما كنت فى أى محافظة. - وزارة التنمية المحلية وزعت أجهزة تابلت للعاملين فى المبادرة لتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين. - ممكن لأى مواطن فى أى محافظة التواصل وإرسال شكوته للمبادرة من خلال 4 طرق.. Advertisements 1 - من خلال الواتس آب على رقم 01150606783 2- من خلال صفحة على فيس بوك بعنوان صوتك مسموع www.facebook.com/sotakmasmwo 3- من خلال الخط الساخن للمبادرة 15330 4- من خلال البريد الإلكترونى [email protected] - وتستطيع متابعة شكوتك أولا بأول حتى يتم حلها.

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