شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..مواطن تركى يشعل النار فى جسده لعدم قدرته على دفع إيجار منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت ضائقة مالية مواطنا تركيا لإشعال النيران فى نفسه أمام مبني محافظة ملاطية، بسسب عدم قدرته علي دفع إيجار منزله حيث تراكم عليه الايجار لصاحب المنزل ووصل لـ 2000 ليرة وأصبح مهددا بالطرد، وفقا لما نشرته صحيفة جمهوريت التركية.

وأضافت الصحيفة أن هذا يأتى نتيجة النمو الخادع المبنى على القروض والصعود السريع غير الحقيقى الذى يتبعه هبوط قاسي يرجع الحال إلى أسوأ مما كان، متابعة أن انهيار العملة التركية جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير.

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وأضافت: وفي الوقت نفسه خرجت تسريبات لأردوغان ونجله تكشف مدى الفساد والسرقة لأموال الشعب التركي الذى بات يشعر بتدهور الحالة الاقتصادية بسبب سياسة أردوغان بالإضافة إلى قمع الحريات واعتقال الآلاف من المواطنين والموظفين بعد الانقلاب المزعوم".

وتداول الأتراك الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقد حاول عدد من الأشخاص إنقاذ الرجل ومحاولة إطفاء المارة للنيران وتم توثيق الحدث وتسجيل حديثه قبل إشعال النار في جسده.