شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 500 كيلو أسماك سامة محظور بيعها بحوزة مواطن فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط تاجر أسماك بالإسكندرية وبحوزته 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السام المحظور صيده وتداوله بالأسواق ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر.

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وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية ، قيام (تاجر سمك - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى) بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بالإتجار فى الأسماك الغير صالحة للإستهلاك الآدمى (سمك الأرنب السام) والمحظور صيدها وتداولها بالأسواق لإحتوائها على كمية من السموم الضارة بالصحة العامة ، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية الصادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المتهم إستقلاله سيارة مُحملة بـ 500 كيلو جرام من أسماك الأرنب السامة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي.