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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور 109 قطع أثرية فرعونية ورومانية ضبطت بحوزة مهرب فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بأسيوط بحوزته 109 قطعة أثرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصةً الجرائم المتعلقة بالآثار ، من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار .
أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط قيام (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بحيازة بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الإتجار والتربح منها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط ، أسفرت عن ضبطه بمسكنه ، وبحوزته " 109قطعة يشتبه فى آثريتها".
وتبين أن المضبوطات عباراة عن 100 عملة معدنية مختلفة الأحجام والأشكال، و8 تماثيل أوشابتى من الحجر الجيرى أزرق اللون بأبعاد مختلفة من 8 سم حتى 18 سم ، وجعران من الحجر الجيرى أزرق اللون بطول 4 سم تقريباً.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار ، وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأثرية المضبوطات، وأنها ترجع للعصور "الفرعونية – الرومانية – اليونانية".
المتهم
المضبوطات
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