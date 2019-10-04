متظاهرون يتوافدون على ساحة التحرير ببغداد والقوات الأمنية تحاول تفريقهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد متظاهرون عراقيون، صباح اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد وسط محاولات من القوات الأمنية العراقية لتفريقهم بإطلاق النار. بدورها أكدت وكالة "رويترز" للأنباء ارتفاع عدد قتلى الاضطرابات فى العراق إلى 44 بالإضافة إلى مئات المصابين، جراء التظاهرات وأعمال الشغب التى تشهدها البلاد. ودعت وزارة الخارجية الكويتية، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر للعراق، إلى التريث وعدم السفر فى الوقت الراهن، نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التى يشهدها عدد من المدن العراقية. Advertisements وقال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى إن حكومته ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا.

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