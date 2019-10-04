شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. 10 شائعات رصدتهم الحكومة أبرزهم ضريبة جديدة على السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت فى الفترة من 26 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الجارى.

وتضمنت الشائعات فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة، وتصدُّر مصر المركز الأول عالمياً فى معدلات الإصابة بالسرطان، وإيقاف برنامج "تكافل وكرامة"، وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي" وغياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز، وعدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وإيقاف "منحة الزواج" في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وتضمنت أيضا الشائعات غرامة 120 جنيهاً لكل متر تعدى على المجارى المائية ونهر النيل وزيادات جديدة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالى، ووقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة.

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