شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها، بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 314 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلة شركة نسما للطيران 140 المتجهة إلى القصيم تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، موضحة أن سلطات المطار، لم تتلق أى إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار، بإلغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

كما تشهد رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظاما تاما فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء، وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.