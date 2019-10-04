شكرا لقرائتكم خبر عن اسوشيتدبرس تشيد بربط مصر أسعار الوقود بالسعر العالمى: خطوة أولى منذ عقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية بقرار تخفيض الحكومة المصرية لأسعار الوقود.

وقالت إنها المرة الأولى التى يتم فيها تخفيض الأسعار منذ عقود، وهى الخطوة التى جاءت بعد سلسلة من الارتفاعات فى السنوات الأخيرة فى ظل برنامج طموح استهدف إصلاح اقتصاد البلاد المريض.

ونقلت الوكالة تقرير وزارة البترول أمس، الخميس، الذى قال إن الأسعار الجديدة ستبدأ من اليوم الجمعة وسيتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر بناء على أسعار النفط العالمية.

ونقلت أسوشيتدبرس تغريدة، تيموثى كالداس، الخبير فى معهد التحرير الأمريكى لسياسة الشرق الأوسط، والتى قال فيها إن التغيير يعكس بالفعل حقيقة أن سعر النفط قد تراجع منذ وضع الأسعار الأخيرة فى يوليو، وأن هناك سياسة بالفعل لتعديل الأسعار لتتبع السوق.

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وأضاف كالداس إن مصر لم تشهد ربط أسعار الوقود بالسوق منذ عقود لكن الحكومة تحركت فى وقت سابق هذا العام لجعل أسعار لوقود تتبع السوق العالمى.

لفتت الوكالة إلى أن أسعار الوقود وغاز الطهى كانت قد زادت فى مصر بنسبة وصلت إلى 22% فى يوليو الماضى، مضيفة أن مصر وافقت فى عام 2016 على سلسلة من التغيرات الاقتصادية وفى دعم الطاقة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار.