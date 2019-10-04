شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 50% من معاشات أكتوبر بقيمة 5 مليار و943 مليون جنيه خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن صرف ما يزيد عن 50% من إجمالى المعاشات المستحقة عن شهر أكتوبر والمحولة على منافذ صرف صندوقى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبريد حيث بدأت عملية صرف المعاشات لما يزيد عن 8 مليار و 18مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار و17 مليون جنيه وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضى وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، و منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، ومكاتب البريد و كذلك البنوك، بمناسبة اعياد أكتوبر.

وأوضحت اللجنة المُشكّلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التى تتابع عمليات الصرف، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى عصر أمس الخميس قد بلغت 3 مليون 795 الف عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب من 5 مليار و943 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 551 ألف حركة صرف بقيمة مليار و 11 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلى ATM مليون و244 الف حركة صرف بقيمة إجمالية مليار و 542 مليون جنيه، بالإضافة الى 2 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليار 390 مليون جنيه،

ويذكر أن إجمالى ما تم تحويله على البنوك قد بلغ 4 مليار و37 مليون جنيها يتم صرفها الى مليون و61 ألف قائم بالصرف وهو ما يعد أحد أهم أسباب ارتفاع عدد القائمين بالصرف .

وفى إطار وزيرة التضامن الاجتماعى بمتابعة انتظام عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر التقى محمد سعودى رئيس صندوق العديد من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، عدد من أصحاب المعاشات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف.