شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر يفتتح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفال بعيد المدينة القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر عدداً من الفعاليات في إطار إحتفال المدينة بعيدها القومي، وذكرى إنتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وتبدأ هذه الفعاليات غدا السبت الموافق 5/10/2019 .

من جانبه قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه ستبدأ فعاليات اليوم الأول السبت من الساعة الرابعة عصرا حيث سيتم افتتاح مقر حسابات المياه بالحى السابع، وكذا افتتاح منظومة النقل الجماعي"مواصلات مصر" ، يتبع ذلك تنظيم حفلٍ يبدأ من الساعة 7 مساء، ويستمر حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، ومن المقرر أن يبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، يعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة المقدمة، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي وثائقي عن إنتصارات حرب 6 أكتوبر، وفيلم تاريخي عن مدينة 6 أكتوبر منذ نشأتها ومراحل تطورها، ثم بعد ذلك سيتم عرض فقرات إستعراضية عن حرب 6 أكتوبر، وتكريم عدد من الشخصيات من (المحاربين القدماء – أسر الشهداء - رجال الشرطة-أوائل ث.ع الجمهورية، تكريم العامل المثالى على مستوى الجهاز وتكريم لموظفين بلغوا سن المعاش وموظفين حاليين وكذا عرض بعض الأغاني الوطنية، وفرقة فنون شعبية يليها كلمة ختام الحفل).

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تنظيم إحتفالية تنظمها الإدارة التعليمية بالمدينة، خلال يوم الثلاثاء الموافق 8/10/2019، وتبدأ الإحتفالية من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الساعة الـ 2 مساء نفس اليوم، ومن المقرر أن يتم تنظيم ماراثون لعدد من الأنشطة على هامش إحتفالية الإدارة التعليمية.

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وأوضح أن الفعاليات تتضمن ندوة عسكرية بالقاعة الرئيسية بمقر جهاز المدينة في تمام الساعة 2 ظهر يوم الخميس الموافق، 10/10/2019.