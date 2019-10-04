شكرا لقرائتكم خبر عن الميكانيكا والكهرباء تنتهى من إجراءات تركيب 50 محرك كهربائى لمحطاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، أنه تم الانتهاء من البت الفنى والمالى لتوريد وتركيب (50) محرك كهربائى لمحطات المصلحة بقيمة 70 مليون جنيه مصرى، كما تم إصدار أمر الإسناد لعملية إنشاء محطة إسنا.

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات اليوم، أن المصلحة انتهت خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 من (180) عمرة بالمحطات على مستوى المصلحة بالإضافة إلى تصنيع جلب وأعمدة ومسامير ومستلزمات العمرات وشبك أعشاب بورش المصلحة وإجراء الاختبارات الكهربائية والصيانة الدورية ل (140 ) وحدة بمعرفة المعمل الهندسى وتبلغ التكلفة الفعلية لكل تلك الأعمال 5 مليون جنيه فقط بعد أن تم إسنادها لطواقم العمالة الفنية بالمصلحة طبقا لتوجيهات الوزارة بضرورة الاعتماد على أبناء المصلحة فى تنفيذ الأعمال الأمر الذى أسهم فى تحقيق وفرا قدره 20 مليون جنيه لخزانة الدولة وهو الفارق ما بين إسناد تلك الأعمال الى شركات متخصصة والقيام بها بالمجهودات الذاتية.

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وفى إطار التعاون مع الأجهزة والوزارات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فقد تم إصدار أوامر إسناد لوزارة الإنتاج الحربى بما تملكه من خبرات نادرة لتصنيع قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع بالوجه البحرى والقبلى بتكلفة 85 مليون جنيه وذلك لتشجيع المنتج المحلى والحد من قطع الغيار الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.

ورفعت المصلحة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتأكيد على جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ، وخاصة فى نطاق الوجة القبلى قى ضوء التنبؤات بسقوط أمطار على الصعيد والبحر الأحمر، حيث تم تحريك (3) وحات طوارئ هيدروفلو ديزل تصرف 1م3/ث و (2) وحدة طوارئ هيدروفلو ديزل تصرف 0.5 م3/ث من الوجة البحرى الى أسيوط وسوهاج لتكون جاهزة عند الطوارئ والحالات الحرجة ومواجهة موسم الأمطار والسيول ومساعدة اجهزة الدولة المختلفة عند الطوارئ .

وفى إطار حرص الوزارة على حماية أملاكها فقد تم تنفيذ أعمال فصل لبعض حدود المصلحة بهندسة القصاصين بمعرفة مديرية المساحة بالإسماعيلية، كما تم إزالة تعدى بمحطة 11 هندسة الحفير شهاب الدين ضد اثنين من مواطنى قريه 11 بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لقيامهم بتشوين رمال على مساحة قيراطين من أملاك الدولة بالمحطة، كما تم الانتهاء من أعمال فصل الحد لمحطة صرف بنى صالح بنى سويف مع ازالة حالة تعدى عبارة عن مبنى خرسانى على حرم أرض محطة حلق الجمل وإرجاع الشئ لأصله وجارى فصل الحد لمحطة اهناسيا ببنى سويف، بالإضافة إلى معاينه موقع محطة المحسمة لعمل رفع مساحى للوقوف على حدود نزع الملكية للمحطة وملحقاتها.