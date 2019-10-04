شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة مصرية تفوز بالمركز الثالث بجائزة السعودية للإدارة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من وزارة البيئة فى المؤتمر الإسلامى الثامن لوزراء البيئة المنعقد بمدينة الرباط بالمغرب تحت شعار: "دور العوامل الثقافية والدينية فى حماية البيئة والتنمية المستدامة".

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أن الوفد عرض إنجازات مصر ورؤيتها فى مجال حماية البيئة و صون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة كذلك جهود الوزارة فى دمج الشباب فى العمل البيئى لتحقيق آليات التنمية المستدامة.

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وتضمن حفل الافتتاح اعلان فوز الباحثة المصرية منى محمد عبدالحميد بالمركز الثالث مناصفة بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية فى العالم الإسلامى "دورة 2018-2019 "، عن بحثها "دراسات مقارنة على النمو وإزالة الرصاص من محلول مائى ملوث باستخدام نوعين من الطحالب الخضراء المزرقة سيانو بكتريا" وتسلمها الجائزة ضمن 17 مرشحا من 13 دولة إسلامية موزعين على فروع الجائزة الخمسة والتى تشمل مجالات أفضل البحوث فى مجالات الإدارة البيئية، وتطبيقاتها فى الأجهزة الحكومية و القطاع الخاص كذلك أفضل الممارسات الريادية فى مجال الإدارة البيئية للجمعيات الأهلية علاوة على أفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة .

وناقش المؤتمر عددا من التقارير ومشاريع الوثائق ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة فى العالم الإسلامى ومنها جھود المنظمة فى مجال البيئة والتنمية المستدامة بين الدورتين السابعة والثامنة للمؤتمر كذلك عرض التقدم المحرز فى مشروع إنشاء الأكاديمية الإسلامية للبيئة والتنمية المستدامة بالإضافة إلى جهود المنظمة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية وإدارتھا فى الدول الأعضاء و برنامجها للاحتفاء بالعواصم الإسلامية الصديقة للبيئة علاوة على مشروع إنشاء لجنة مشتركة لمنظمة التعاون الإسلامى من أجل التنمية المستدامة وتفعيل استراتيجية دور العوامل الثقافية والدينية فى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فى العالم الإسلامى .

الجدير بالذكر أن المؤتمر الإسلامى الثامن لوزراء البيئة تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو" بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة فى المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى المملكة العربية السعودية فى الفترة من 2:3اكتوبر الجارى بمشاركة عدد من وزراء البيئة فى الدول الأعضاء بالمنظمة، و رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.