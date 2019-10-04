شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ننتج 1.8 مليون طن سمك منها 1.5 استزراع وخطة لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مصر تنتج 1.8 مليون طن أسماك منهم 1.5مليون طن من الاستزراع السمكى، مضيفة أن الدولة وضعت خطة طموحة لزيادة الإنتاج السمكى، وذلك من خلال تحويل مزارع النظام التقليدى إلى النظام المكثف وشبه المكثف.

وأضاف نائب وزير الزراعة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه من ضمن خطة زيادة الإنتاج السمكى، التوسع فى الاستزراع التكاملى فى الصحراء فى مناطق الاستصلاح، وذلك استخدام مياه الآبار وتدوير المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وذلك للاستزراع السمكى ثم استخدام المياه فى رى النباتات.

وتابعت نائب وزير الزراعة، أن خطة الدولة لزيادة الإنتاج السمكى، التوسع فى الأقفاص السمكية فى البحار مع التوسع فى استزراع القشريات خاصة الجمبرى الفانمى ورفع كفاءة وتطوير المواقع الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لزيادة الإنتاجية.