شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يٌصدر قرارًا بإنشاء «حي الطالبية» بمحافظة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة باسم «حي الطالبية»، فصلاً عن حي العمرانية، ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة الطالبية، وينص ذات القرار على تعديل نطاق حي العمرانية ليكون الحدود الإدارية لقسم شرطة العمرانية.

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