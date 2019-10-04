شكرا لقرائتكم خبر عن ٤ فصول خشبية و٣ معلمين.. أهالي «أبرق» يحلمون بمدرسة تحمي أولادهم من البرد والحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على بعد نحو ١٧٠ كيلو متر داخل وديان الصحراء الشرقية جنوب محافظة البحر الأحمر، يحلم تلاميذ الفصل الواحد بقرية «أبرق» بإقامة مدرسة لهم بدلا من الفصول الخشبية التي لا يستطيعون تحمل بردها شتاء وحرها صيفا بسبب أجسادهم النحيلة، فإقامة مدرسة للتعليم الأساسي يعد أهم مطالب أهالي القرية، وذلك لاستيعاب التلاميذ الجدد من ابناء القرية والتجمعات البدوية القريبة منها وعدم تسربهم من التعليم.

وقال أهالي القرية، لـ«المصري اليوم»، إن «أطفال القرية والتجمعات البدوية القريبة من المدرسة كانوا محرومين من الالتحاق بالتعليم، وإن المدرسة بفصولها الخشبية ضمت فور تشغيلها نحو ٢٥ طفلا وطفلة من سن 6 إلى 11 سنة التحقوا بفصول المدرسة، وذلك بهدف إلحاق أطفال هذه القرية بالتعليم والقضاء على أميتهم»، مضيفين أن «وزارة التربية والتعليم تمنح كل طفل بالمدرسة 5 جنيهات يوميا ليوم الحضور، بالإضافة إلى علبة بسكويت لتشجيع وتحفيز الأطفال على استمرار التحاقهم بالدراسة ويتم إعفائهم من الرسوم المدرسية، ويتسلمون الكتب مجانا، وأنه تم تخصيص استراحة مجهزة للمدرسين لمساعدتهم على الاستقرار».

وناشد أهالي القرية، مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، بإنشاء مدرسة تضم عدد أكبر من الفصول بدلا من الفصول الخشبية وتساهم في استكمال تعليمهم الأساسي. وأشار آدم سعد الله، مدير إحدى الجمعيات الخيرية التي أقامت الفصول الخشبية، إلى أنه «يوجد ٤ فصول يشرف عليهم ٣ مدرسين يتولون التدريس للأطفال، وأن المواد التي يتم تدريسها تشمل اللغة العربية والحساب والدين والعلوم واللغة الإنجليزية، وأن التحاق أطفال قرية أبرق بمدرسة الفصل الواحد أصبح هو الشئ الوحيد الذي يسعدهم».