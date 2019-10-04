شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه يحتفل بعقد قرانه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل حسني عبدربه، قائد الاسماعيلي ونجم مصر السابق، بحفل عقد قرآنه على ميرنا غيط، ابنة على غيط نجم الدراويش الأسبق وسط الأقارب والأصدقاء في الإسماعيلية. وكان «عبدربه» قرر اعتزال الساحرة المستديرة عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد مسيرة حافلة في الملاعب.

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