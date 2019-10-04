شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، طقسًا مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، حارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره. تقل الرؤية في الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية وعلي الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «23- 34»، إسكندرية «20- 32»، قنا «21- 37»، الأقصر «23– 38»، أسوان «24 – 40».