شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: 6 أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب وقواته المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لملحمة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة .

وقال مفتى الجمهورية فى بيان اليوم:"تتقدم دار الإفتاء المصرية بخالص التهانى للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكافة جموع الشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة التى سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصرى وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التى ستبقى عالقة فى أذهان المصريين جميعًا".

وأكد فضيلة المفتى أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين الذى قدم ولا يزال العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم فى استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التى تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة وتحقيق التنمية فى أرض سيناء الغالية.

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ودعا مفتى الجمهورية جميع المواطنين إلى استمرار ملحمة التكاتف بين أفراد الشعب المصرى وقواته المسلحة وأجهزة الشرطة فى حربها ضد جماعات الغدر والضلال حتى تندحر تنظيمات وجماعات الإرهاب التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى مختلف البلاد بل وفى كافة أنحاء المنطقة العربية والعالم.

كما دعا مفتى الجمهورية الشعب المصرى إلى استلهام روح انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة فى هذا الوقت الذى تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفان لتفويت الفرصة على المتربصين بها وبأمنها واستقرارها من أجل رفعة مصر وتقدمها، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية والمصريين، وأن يرد عنها كيد الكائدين، ومكر الماكرين وأن يديم عليها نعمةَ الأمن والأمان.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد جميع شهداءنا الأبرار، الذين روّوا بدمائهم الزكية أرض الفيروز وقدموا أرواحهم فداءً لوطنهم حتى تحررت سيناء الغالية، كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها نعمتى الأمن والاستقرار .