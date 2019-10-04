شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور دوروتيا رولاند السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى (DAAD)، و إيزابل ميرينج مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمى بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير أكد فى بداية اللقاء حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمى مع ألمانيا، وذلك فى إطار الشراكة العلمية والبحثية التى تربط بين الدولتين فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أهمية التوسع فى دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والألمانية فى العديد من المجالات وخاصة التعليم الفنى والذى يمثل قاطرة التنمية لأى دولة فى العالم، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بالتعليم التكنولوجى فى مصر.

كما أشاد وزير التعليم العالى بنجاح التجربة الألمانية فى مصر، وخاصة نموذج الجامعة الألمانية فى مصر، وارتفاع مستوى خريجيها علمياً.

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وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية التعاون بين الجامعات التكنولوجية الجديدة فى مصر ونظيرتها من الجامعات التكنولوجية الألمانية، بحيث تكون بداية التعاون مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من خلال استحداث برامج تعليمية مشتركة أو توفير تدريب للطلاب بالجامعات الألمانية التكنولوجية أو التطبيقية، وتبادل الزيارات بين الأساتذة بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من نجاح التجربة الألمانية فى مجال التعليم التكنولوجى حيث يمثل التعليم التطبيقى الغالبية العظمى للتعليم فى ألمانيا.

كما بحث الجانبان آليات دعم التعاون بين الجامعات الجديدة مثل جامعة العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة والتى ستبدأ خلال العام القادم ونظيرتها من الجامعات الألمانية من خلال إمكانية المشاركة فى توفير درجات علمية مشتركة، واستحداث برامج علمية بين الجامعات الجديدة والألمانية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإجراء مشروعات بحثية فى المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبها، أكدت السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى حرص الهيئة على بذل المزيد من أوجه التعاون مع الجامعات المصرية من خلال توفير العديد من البرامج التدريبية فى مختلف المجالات العلمية، والمنح سواء القصيرة أو طويلة المدى، وتبادل الزيارات بين الأساتذة والطلاب من الجانبين المصرى والألمانى لتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المجتمع الألمانى واكتساب خبرة دولية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، وإجراء أبحاث علمية مشتركة.

حضر اللقاء د.كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.