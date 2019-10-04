شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 117 وحدة لتسجيل الأسر فى 5 محافظات بالمرحلة الأولى بالتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أسماء 117 وحدة لتسجيل الأسر وفتح الملفات بمحافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وهي: "الأقصر، السويس، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء"، والتى بدأت فى الأول من أكتوبر الجارى فى التسجيل وفتح الملف العائلى للأُسر بجميع الإدارات الصحية بالمحافظات الخمس دون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة تيسيراً على المواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، إن المواطنين يتوافدون لليوم الثالث على التوالى على كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بالمحافظات الخمس؛ وذلك لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببطاقة الرقم القومى، موضحاً أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، إضافةً إلى الرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاماً ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومى، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته بالمجان.

وأضاف "السبكي" أن نظام التأمين الصحى الشامل يتيح إجراء الفحص الشامل الذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملى، وفحص أسنان مجاناً لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلاً إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقاً لطبيعة تواجدها فى المجتمع، ما يضمن خطة تحرك فعالة فى هذا الإطار.

ومن جهته أكد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم تحديد الوحدات الصحية التى يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالى 18 نقطة تسجيل وهي: مركزا الكرنك الجديد، وصحة الأسرة، ووحدتا القباحى الغربى ونجع الخطباء بإدارة البندر، ووحدة البغدادى بإدارة البياضية، ووحدتا حاجر الأقالتة والطارف بإدارة القرنة، ووحدتا الزينية بحرى والعشى بإدارة الزينية، ووحدتا منشية النوبة والضمان بإدارة الطود، ووحدتا الرزيقات قبلى والمحاميد بحرى بإدارة أرمنت، ومراكز الدير وأصفون وحى القرية ووحدتا الشغب وكومير بإدارة إسنا.

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كما أشار الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إلى أنه تم تحديد الوحدات الصحية التى يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالى 13 نقطة تسجيل وهي: وحدتا طب أسرة المحروسة والسادات بإدارة الأربعين، ووحدات طب أسرة قرية عامر والشالوفة والمشروع و جينيفا بإدارة الجناين، ووحدتا طب أسرة 24 أكتوبر والرائد ومركز صحة أسرة الصباح بإدارة فيصل، ووحدات طب أسرة السلام2 وعرب العامرين والصفا بإدارة عتاقة ووحدة السويس بإدارة السويس.

فيما قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تحديد الوحدات الصحية التى يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالى 22 نقطة تسجيل وهي: مراكز طب أسرة السبع بنات والشهداء والشيخ زايد ووحدة طب أسرة طوسون بإدارة الإسماعيلية، ووحدات طب أسرة أبوصوير البلد والواصفية والسبع أبار الغربية بإدارة أبوصوير، ووحدات طب أسرة أبوخليفة والكيلو 14 والشهيد خيرى بإدارة القنطرة غرب، ووحدات طب أسرة البعالوة الكبرى وأبوعاشور والظاهرية بإدارة التل الكبير، ووحدات طب أسرة سرابيوم وفنارة وكسفريت بإدارة فايد، وحدات طب أسرة السويدات والخفيج وتل ثمود بإدارة القصاصين، ووحدات طب أسرة التقدم والعبور وجلبانة بإدارة القنطرة شرق.

وفى ذات السياق أكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم تحديد الوحدات الصحية التى يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالى 57 نقطة تسجيل وهي: الشلال و وغرب سهيل وكلابشة والكرو وغرب أسوان والمحمودية والمقلة والعلاقى والكوبانية وأبوالريش قبلى وصحارى بإدارة أسوان، ونجع ونس والجعافرة والشيخ ابراهيم الحربياب بإدارة دراو، وسبيل مكى ومنيحة وعزبة العرب والإسماعيلية وحجازة والعتمور قبلى والعتمور المستجد والكفور وجعفر الصادق وسلوا قبلى وعرب كيما ورعاية طفل والكاجوج بإدارة كوم أمبو، وابريم وقورتة ثالث والعلاقى ودابود ووادى العرب والدر وتنقالة والمالكى والكرامة وعنيبة بإدارة نصر النوبة، والمفالسة والمحاميد واللديد والعوينية والشراونة قبلى والنزل والشيخ على بإدارة إدفو شرق، وعمرو بن العاص والعوضلاب والنخل والمريناب والرمادى بحرى والوقادب ورعاية طفل إدفو وحاجر البلاليص والعكارمية والرمادى قبلى والغوالية والرقيقين وحاجر أبوخليفة والغنيمية بإدارة غرب إدفو.

فيما قال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه تم تحديد الوحدات الصحية التى يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها بإجمالى 7 نقاط تسجيل وهى: رعاية الأمومة والطفولة بطور سينا والمركز الحضرى بالرويسات بشرم الشيخ والوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبى برأس سدر المركزالحضرى بأبوزنيمة والمركز الحضرى بنويبع ووحدة السلام بالعريشية بمدينة أبورديس.