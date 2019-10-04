رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل عمومية القابضة للصناعات الكيماوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة 3 سنوات، برئاسة وزير قطاع الأعمال العام. وتضم عضوية الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية كل من: المستشار محمود محمد فهمي، مستشار قانوني، والدكتور سمير يوسف الصياد، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس هاني سيد ضاحي، وزير النقل الأسبق، والدكتور علي فهمي الصعيدي، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، والمهندس مصطفي كامل هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، والدكتور احمد محمود درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والدكتور شريف عرفات عطيفة، مستشار وزير الإستثمار، ومحمود منتصر إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي، والدكتور عادل عبدالحليم زايد، أستاذ الإدارة ومحافظ القليوبية الأسبق، والمهندس طه عبد ربه إبراهيم، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، والمهندس حمدي محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة ميداف القابضة، ومحمد شريف شرف، خبير مالي وإقتصادي وتمويل، بالإضافة إلي ممثل عن وزارة المالية، وممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

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