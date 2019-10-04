شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يعرب عن شكره لمصر لدعمها تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس "سيلفا كير" رئيس جنوب السودان عن خالص تقديره وشكره لمصر لما قدمته من دعم لتنفيذ اتفاق السلام المنشط فى بلاده، وخاصةً فى مجال تأسيس مراكز تجميع القوات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جنوب السودان للسفير د. أحمد بهاء الدين، سفير مصر فى جوبا، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة أن السفير بهاء الدين أكد خلال اللقاء استمرار دعم وتعاون مصر مع جنوب السودان فى جميع المجالات، وخاصةً فى مجالات الصحة والتعليم، وكذا العمل مع لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية ‪ حتى الوصول لخطوة تحقيق السلام فى جميع أرجاء جنوب السودان.

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