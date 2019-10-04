شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تفند شائعة عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عدم سماح وزارة التعليم العالى لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مُوضحةً أن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية متاح لطلاب المعاهد الفنية، عقب اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسى للالتحاق، وذلك بدايةً من العام الجامعى الأول.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيس من إنشاء الكليات التكنولوجية رفع قدرات الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، وتقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية فى التعليم الجامعى، وتأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى قادرين على المنافسة والعمل الجماعى والابتكار، بالإضافة إلى تحسين النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.