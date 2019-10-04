شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يستقبل شركة " VMZ " البلغارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى،Atanas Bogdanov المدير التنفيذي لشركة " VMZ " البلغارية العاملة فى مجال تصنيع الذخائر، والوفد المرافق له، بحضور الملحق العسكري الجوى والبحرى لسفارة بلغاريا، لبحث أوجه التعاون المشترك مع شركات الإنتاج الحربى، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

خلال اللقاء، تم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية، لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة ، والتأكيد على استراتيجية العمل بالوزارة في التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة في مجالات التصنيع المختلفة، من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى، ليشمل مجالات التصنيع للمعدات والعدد الإنتاجية، والمشاركة في تصنيع منتجات على قدر عالي من الجودة، وبسعر منافس باستخدام التكنولوجيا البلغارية والأيدي العاملة المصرية.

Advertisements

كما تم استعراض، إمكانيات شركات الإنتاج الحربى، وخاصة العاملة فى مجال إنتاج الأسلحة والذخائر، كما تم بحث التعاون مع الشركة في تطوير أسلوب تصنيع الذخائر المختلفة التى تقوم شركات الإنتاج الحربى بإنتاجها، وكذلك التعاون لتصنيع أنواع جديدة من الذخائر.

من جانبه، أعرب Atanas Bogdanov المدير التنفيذي لشركة " VMZ " البلغارية عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات وإمكانيات تكنولوجية في مجال تصنيع الذخائر بجميع أنواعها، كما أبدى استعداده لفتح آفاقاً للتعاون لتمتد إلى مجالات التصنيع الحربي المختلفة وتعميق تكنولوجيا التصنيع من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار في مصر، وكذا توفير التدريب للعمالة من أجل توفير مطالب الدول الأفريقية، وإمكانية المشاركة فى تصنيع معدات الإنتاج.

فى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود الفنية من الجانبين، لتحديد أوجه التعاون المشترك، والعمل على تنفيذها.