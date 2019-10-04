شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السكة الحديد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، نظرًا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. وجاءت التهديات والتأخيرات كما يلى: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :- Advertisements - القاهرة / أسيوط مدة 35 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.

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