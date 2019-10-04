شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل رئيسى الاتحاد الدولى والأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومنصور أرينو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، وحضر اللقاء وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة المصرية الأولمبية، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وخلال اللقاء أطلع وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد رئيس الوزراء على ما تم، فيما يخص وضع حجر أساس المقر الجديد لاتحاد كرة اليد، وتوقيع وثيقة استضافة مونديال 2021 لكرة اليد رجال الذى سيقام فى مصر.

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وأشار الدكتور حسن مصطفى إلى ثقتهم فى أن مصر سوف تنظم بطولة عالمية على أعلى مستوى، مشيراً إلى ما تشهده كرة اليد من تزايد فى شعبيتها عالمياً، حيث وصل عدد متابعى بطولة العالم الأخيرة التى استضافتها ألمانيا نحو مليار و600 مليون، وتم تغطيتها فى أكثر من 190 قناة فضائية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تضع كل إمكاناتها من أجل تنظيم بطولة مثالية تكون محل إشادة واحترام العالم، مشيراً إلى ما حققته مصر من نجاح لافت فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأثنى مدبولى على الجهود التى يقوم بها الدكتور حسن مصطفى فى قيادة لعبة كرة اليد على المستوى العالم، وما يمثله من رمز مشرف لمصر فى المحافل الرياضية الدولية.