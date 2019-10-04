شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن ترد على شائعتى وقف برنامج تكافل وكرامة ومنحة الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف وزارة التضامن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة، وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعى"، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعى"، مُشيرةً إلى استمرار برنامج "تكافل وكرامة" إلى جانب البرنامج الجديد "وعى"، وأن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى بموازنة العام المالي الحالى، وذلك فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة استمرارها فى صرف الدعم النقدى للأسر المستحقة، والتى تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالى 2 مليون مُستفيد بنهاية سبتمبر 2019.

كما نفت الوزارة ما تردد حول إيقاف وزارة التضامن "منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مُؤكدةً استمرار الوزارة فى صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كل الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.