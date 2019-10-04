شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة تصدُّر مصر المركز الأول عالميا فى الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تَزعُم تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً فى معدلات الإصابة بالسرطان تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً فى معدلات الإصابة بالسرطان، مُوضحةً أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض فى مصر من المعدلات العادية عالمياً، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد فى مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة السيد الرئيس 100 مليون صحة .

ويشير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أنه وفقاً للبيانات المتاحة من منظمة الصحة العالمية (WHO) لعام 2018، يتضح أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان، وقد أوضحت بيانات المنظمة أن الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان جاءت على النحو التالى: دولة أستراليا فى المركز الأول بمعدل 798,8 حالة لكل 100 ألف نسمة، تليها دولة نيوزيلاندا فى المركز الثانى بمعدل 755,8 حالة لكل 100 ألف نسمة، ودولة ألمانيا فى المركز الثالث بمعدل 739,7 حالة، ودولة هنغاريا في المركز الرابع بمعدل 727,2 حالة، ثم دولة الدنمارك بالمركز الخامس بمعدل 709 حالات، ودولة هولندا فى المركز السادس بمعدل 701,9 حالة، ودولة فرنسا بالمركز السابع بمعدل 698,4 حالة، ودولة بلجيكا بالمركز الثامن بمعدل 695,1 حالة، ودولة اليابان فى المركز التاسع بمعدل 694,6 حالة، وفى المركز العاشر تأتى دولة إيطاليا بمعدل 691,2 حالة لكل 100 ألف نسمة.